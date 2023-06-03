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Александрова проиграла Хаддад-Майе и вылетела с «Роллан Гаррос»

Матч продолжался более двух с половиной часов.
Александрова проиграла Хаддад-Майе и вылетела с «Роллан Гаррос»
03 июня 2023 19:12
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майю и выбыла из борьба на Открытом чемпионате Франции.

Встреча третьего круга продлилась 2 часа 48 минут и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 5:7 в пользу бразильской теннисистки, посеянной на турнире под 14-м номером.

Александрова один раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. У ее соперницы не было эйсов, она допустила 5 двойные ошибки и реализовала 8 из 13 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, вышедшей в эту стадию соревнований после снятия четвёртой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной по состоянию здоровья.

источник: «Советский спорт»
Александрова проиграла Хаддад-Майе и вылетела с «Роллан Гаррос»
Александрова проиграла Хаддад-Майе и вылетела с «Роллан Гаррос»
Матч продолжался более двух с половиной часов.
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