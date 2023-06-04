Веснина рассчитывает, что Хачанов отомстит Сонего за Рублева

Олимпийская чемпионка в парном разряде и серебряный призер Игр в миксте Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала «Ролан Гаррос», в котором Карен Хачанов сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

«В матче Хачанов-Сонего надеюсь, победит Карен, но ему будет непросто с Сонего. Итальянец умеет играть на грунте, двигается и борется хорошо. Будем верить, что Хачанов победит за счет мощи, опыта и разносторонней игры и щелкнет этот «крепкий орешек» Сонего. Андрея обидел, хватит! Надо заступаться за своих, ха-ха», - приводит слова Весниной Sport24.ru.

Напомним, на предыдущей стадии Сонего выбил из розыгрыша Андрея Рублева, проигрывая по ходу встречи 0-2.

Матч Хачанова с Сонего состоится 4 июня. Начало встречи в 12.05 по московскому времени.