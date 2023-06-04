ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Веснина рассчитывает, что Хачанов отомстит Сонего за Рублева

На «Ролан Гаррос» пройдут очередные матчи.
04 июня 2023 10:31
автор: Александр Шульгин

Олимпийская чемпионка в парном разряде и серебряный призер Игр в миксте Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала «Ролан Гаррос», в котором Карен Хачанов сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

«В матче Хачанов-Сонего надеюсь, победит Карен, но ему будет непросто с Сонего. Итальянец умеет играть на грунте, двигается и борется хорошо. Будем верить, что Хачанов победит за счет мощи, опыта и разносторонней игры и щелкнет этот «крепкий орешек» Сонего. Андрея обидел, хватит! Надо заступаться за своих, ха-ха», - приводит слова Весниной Sport24.ru.

Напомним, на предыдущей стадии Сонего выбил из розыгрыша Андрея Рублева, проигрывая по ходу встречи 0-2.

Матч Хачанова с Сонего состоится 4 июня. Начало встречи в 12.05 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
Веснина рассчитывает, что Хачанов отомстит Сонего за Рублева
На «Ролан Гаррос» пройдут очередные матчи.
04.06.2023 10:31
Теннис
автор: Александр Шульгин
Александрова проиграла Хаддад-Майе и вылетела с «Роллан Гаррос»
Александрова проиграла Хаддад-Майе и вылетела с «Роллан Гаррос»
Матч продолжался более двух с половиной часов.
03.06.2023 19:12
Теннис
автор: Александр Евграфов
Даниил Медведев стал гостем команды «Феррари» на Гран-при Испании «Формулы-1»
Россиянин вылетел в первом круге «Ролан Гаррос».
03.06.2023 18:05
Теннис
автор: Александр Кожевников
Свентек не отдала ни одного гейма Синьюй Ван в третьем круге «Ролан Гаррос»
Встреча длилась всего 52 минуты.
03.06.2023 17:38
Теннис
автор: Александр Кожевников
Мирра Андреева проиграла американке Гауфф и не смогла выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева проиграла американке Гауфф и не смогла выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Россиянка завершила выступления на турнире.
03.06.2023 17:12
Теннис
автор: Сергей Иванов
Андреева получила предупреждение по ходу матча с Гауфф на «Ролан Гаррос»
Встреча проходит на корте Сюзанн Ленглен.
03.06.2023 16:58
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Известны сроки восстановления Надаля после операции
Он не выходил на корт с середины января.
03.06.2023 14:45
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Андрей Чесноков: Павлюченкова почувствовала на «Ролан Гаррос» вкус больших побед
Спортсменка не проходила дальше четвертьфинала на турнирах «Большого шлема».
03.06.2023 14:01
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Сербские журналисты угостили Джоковича, подарив ему набор еды на пресс-конференции
Ранее серб не смог получить нужные продукты у своей команды.
03.06.2023 13:29
Теннис
автор: Александр Евграфов
Рыбакина объяснила, почему решила сняться с «Ролан Гаррос»
Рыбакина объяснила, почему решила сняться с «Ролан Гаррос»
Спортсменка претендовала на выход в четвертый круг турнира.
03.06.2023 13:09
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.