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Павлюченкова победила Мертенс и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Следующей соперницей россиянки на турнире может стать ее соотечественница Элина Аванесян.
Павлюченкова победила Мертенс и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
04 июня 2023 15:20
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Бельгии Элизе Мертенс в матче четвертого круга «Ролан Гаррос».

Отметим, что встреча продолжалась 3 часа 6 минут и завершилась победой 31-летней россиянки со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3.

В прошедшей игре Павлюченкова, занимающая 333-е место в рейтинге WTA, оформила один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 18. У ее соперницы три подачи навылет, 16 двойных и шесть реализованных брейков из 17.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с победительницей пары Элина Аванесян (Россия) – Каролина Мухова (Чехия).

источник: «Советский спорт»
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