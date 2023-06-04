Павлюченкова победила Мертенс и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Бельгии Элизе Мертенс в матче четвертого круга «Ролан Гаррос».

Отметим, что встреча продолжалась 3 часа 6 минут и завершилась победой 31-летней россиянки со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3.

В прошедшей игре Павлюченкова, занимающая 333-е место в рейтинге WTA, оформила один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 18. У ее соперницы три подачи навылет, 16 двойных и шесть реализованных брейков из 17.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с победительницей пары Элина Аванесян (Россия) – Каролина Мухова (Чехия).