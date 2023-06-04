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Хачанов обратился к медику во время матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» 

У 27-летнего спортсмена возникли проблемы с пальцами рук.
Хачанов обратился к медику во время матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» 
04 июня 2023 14:22
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос» вызвал на корт медицинского работника в связи с тем, что он ощутил дискомфорт в пальцах рук.

Отметим, что возможной версией обращения россиянина к доктору является беспокойство мозолями. Врач вышел на корт перед началом третьего сета.

Напомним, что за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Хачанов борется с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего. Счет в эти минуты 1:6, 6:4, 4:3 в пользу российского атлета.

Добавим, что победитель встречи может сыграть на стадии 1/4 финала с третьей ракеткой мира, Новаком Джоковичем, если тот обыграет перуанского оппонента Хуана-Пабло Варильяса.

источник: «Советский спорт»
Хачанов обратился к медику во время матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» 
Хачанов обратился к медику во время матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» 
У 27-летнего спортсмена возникли проблемы с пальцами рук.
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