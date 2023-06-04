Хачанов вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Сонего 

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Отметим, что сегодня, 4 июня, 11-ракетка мира в четвертом круге турнира обыграл представителя Италии Лоренцо Сонего со счетом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1.

27-летний победитель 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету итальянца – восемь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 14.

Добавим, что в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции Хачанов встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Хуан-Пабло Варильяс (Перу).