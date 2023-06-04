Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свою победу в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

«После первых полутора сетов я думал: «Что я вообще здесь делаю?» Он выигрывал везде. Я вроде хорошо начал, но не знал, что мне делать. Оставалось только бороться, искать способ победить. И мне это удалось. Я на тай-брейке уступал 0:4 – как в предыдущем матче. Но в предыдущем матче я его выиграл. И почему бы не попробовать снова?», - сказал Хачанов после матча.

По словам россиянина, ему больше подходит пятисетовый формат, поскольку он дает шанс побороться даже при проигранных полутора сетах.

В матче 1/8 финала 11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов победил итальянца Лоренцо Сонего со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1.