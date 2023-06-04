Аванесян проиграла Муховой и выбыла из борьбы на Открытом чемпионате Франции

Российская теннисистка Элина Аванесян в матче четвертого круга проиграла чешке Каролине Муховой и выбыла из борьбы на Открытом чемпионате Франции.

Матч, который продолжался 1 час 37 мину, завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Муховой.

На счету Аванесян нет эйсов, россиянка допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У ее соперницы один эйс, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Ранее Аванесян стала первой за 35 лет теннисисткой, которой удалось выйти в четвертый раунд турнира на правах «лаки-лузера». В последний раз такое удавалось в 1988 году Николь Ягерман из Нидерландов.

В четвертьфинале Мухова сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.