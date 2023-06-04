Хачанов сыграет с Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвертого круга сербский теннисист победил перуанца Хуана-Пабло Варильяса.

Матч, продолжавшийся 1 час 57 минут закончился со счетом 6:3, 6:2, 6:2 в пользу Джоковича.

За игру Джокович семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов, Варильяс сделал три эйса, сыграл без двойных ошибок, реализовав 1 из 3 брейк-пойнтов.

За путевку в полуфинал второго турнира Большого шлема в сезоне Джокович сыграет с россиянином Кареном Хачановым.