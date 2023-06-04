Дарья Касаткина уступила украинке Свитолиной и покинула «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) завершился матч четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречалась украинская теннисистка Элина Свитолина и россиянка Дарья Касаткина.

Встреча завершилась победой Свитолиной со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 58 минут.

Свитолина трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

Касаткина за время встречи ни разу не сделал эйс, четырежды допустила двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.