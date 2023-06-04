Первая ракетка мира Алькарас победил Музетти и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил итальянца Лоренцо Музетти в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции.

Матч, продолжавшийся 2 часа 8 минут, завершился со счетом 6:3, 6:2, 6:2 в пользу испанца. Алькарас шесть раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал 7 из 14 брейк-пойнтов. У Музетти два эйса, четыре двойные ошибки, а также реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале второго в сезоне турнира Большого шлема Алькарас сыграет с победителем встречи между греческим теннисистом Стефаносом Циципасом и австрийцем Себастьяном Офнером.