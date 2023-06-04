ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Первая ракетка мира Алькарас победил Музетти и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Для победы Алькарасу потребовалось чуть больше двух часов.
04 июня 2023 20:29
автор: Александр Евграфов

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил итальянца Лоренцо Музетти в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции.

Матч, продолжавшийся 2 часа 8 минут, завершился со счетом 6:3, 6:2, 6:2 в пользу испанца. Алькарас шесть раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал 7 из 14 брейк-пойнтов. У Музетти два эйса, четыре двойные ошибки, а также реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале второго в сезоне турнира Большого шлема Алькарас сыграет с победителем встречи между греческим теннисистом Стефаносом Циципасом и австрийцем Себастьяном Офнером.

источник: «Советский спорт»
Первая ракетка мира Алькарас победил Музетти и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Для победы Алькарасу потребовалось чуть больше двух часов.
04.06.2023 20:29
Теннис
автор: Александр Евграфов
Дарья Касаткина уступила украинке Свитолиной и покинула «Ролан Гаррос»
Встреча длилась 1 час 57 минут.
04.06.2023 19:57
Теннис
автор: Александр Кожевников
Хачанов сыграет с Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Хачанов сыграет с Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Сербский теннисист без труда выиграл матч четвертого круга турнира.
04.06.2023 17:44
Теннис
автор: Александр Евграфов
Аванесян проиграла Муховой и выбыла из борьбы на Открытом чемпионате Франции
Аванесян проиграла Муховой и выбыла из борьбы на Открытом чемпионате Франции
Следующей соперницей Муховой станет еще одна российская теннисистка.
04.06.2023 17:41
Теннис
автор: Александр Евграфов
Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Следующим соперником россиянина может стать Новак Джокович.
04.06.2023 16:46
Теннис
автор: Александр Евграфов
Хачанов вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Сонего 
Хачанов вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Сонего 
Спортсмены провели на корте 3 часа и 26 минут.
04.06.2023 15:39
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Павлюченкова победила Мертенс и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Павлюченкова победила Мертенс и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Следующей соперницей россиянки на турнире может стать ее соотечественница Элина Аванесян.
04.06.2023 15:20
Теннис
автор: Сергей Иванов
Хачанов обратился к медику во время матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» 
Хачанов обратился к медику во время матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» 
У 27-летнего спортсмена возникли проблемы с пальцами рук.
04.06.2023 14:22
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Веснина рассчитывает, что Хачанов отомстит Сонего за Рублева
На «Ролан Гаррос» пройдут очередные матчи.
04.06.2023 10:31
Теннис
автор: Александр Шульгин
Александрова проиграла Хаддад-Майе и вылетела с «Роллан Гаррос»
Александрова проиграла Хаддад-Майе и вылетела с «Роллан Гаррос»
Матч продолжался более двух с половиной часов.
03.06.2023 19:12
Теннис
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.