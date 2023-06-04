Касаткина показала Свитолиной большой палец в ответ на отказ от рукопожатия на «Ролан Гаррос»

Россиянка Дарья Касаткина и украинка Элина Свитолина не стали пожимать друг другу руки после матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

После окончания матча теннисистки пожали руку только судье, но не стали подходить друг к другу. Касаткина показала Свитолиной большой палец.

Ранее на турнире украинка отказалась пожимать руку россиянке Анне Блинковой. После матча Свитолина заявила, что не будет подходить для рукопожатий к российским и белорусским теннисисткам из-за решения правительства Украины.

В феврале Свитолина призвала Международный олимпийский комитет не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в Париже. В то же время она раскритиковала позицию Министерства спорта Украины относительно выступлений на одних турнирах с россиянами.

В матче четвертого круга Свитолина победила Касаткину со счетом 6:4, 7:6 (7:5).