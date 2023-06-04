Павлюченкова о победе над Мертенс: я была безумно рада туалетной паузе

Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу над бельгийкой Элизой Мертенс в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Я была безумно рада, что соперница взяла туалетную паузу, потому что у меня хотя бы было время передохнуть. Я ментально очень устала, я спасала этот матч, почти проигранный. Плюс - сегодня ужасные погодные условия, невероятно дул ветер, это тоже было не совсем в помощь. Там пошли двойные ошибки - это усталость, потому что, как я посмотрела, мы почти три часа играли, конечно, концентрация падала, хотелось уже все это закончить», - приводит слова спортсменки YouTube-канал «Больше!».

Отметим, что встреча продолжалась 3 часа 6 минут и завершилась победой 31-летней россиянки со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3.

В прошедшей игре Павлюченкова, занимающая 333-е место в рейтинге WTA, оформила один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 18. У ее соперницы три подачи навылет, 16 двойных и шесть реализованных брейков из 17.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с Каролиной Муховой из Чехии.