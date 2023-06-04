Циципас вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», победив Офнера

Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертом круге Открытого чемпионата Франции победил австрийца Себастьяна Офнера со счетом 7:5, 6:3, 6:0.
Матч длился 1 час 50 минут.
По ходу встречи Циципас совершил три подачи навылет, аналогичное количество двойных ошибок и реализовал шесть брейк-поинтов из 11.
На счету Офнера четыре эйса, три двойные и один брейк при трех возможностях выиграть гейм на чужой подаче.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Циципас сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
источник: «Советский спорт»