Циципас вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», победив Офнера

Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертом круге Открытого чемпионата Франции победил австрийца Себастьяна Офнера со счетом 7:5, 6:3, 6:0.

Матч длился 1 час 50 минут.

По ходу встречи Циципас совершил три подачи навылет, аналогичное количество двойных ошибок и реализовал шесть брейк-поинтов из 11.

На счету Офнера четыре эйса, три двойные и один брейк при трех возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Циципас сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.