Соболенко обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» обыграла американку Слоан Стивенс и вышла в четвертьфинал турнира.

Встреча продолжалась один час 43 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Соболенко, которая два раза подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

На счету ее соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейка из пяти.

В следующей стадии белоруска сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.