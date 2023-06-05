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Касаткина высказалась о реакции трибун после поражения от украинки Свитолиной на «Ролан Гаррос» 

Девятая ракетка мира уступила оппонентке со счетом 4:6, 6:7 (5:7). 
05 июня 2023 12:16
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением по поводу того, что ее освистали зрители после завершения матча четвертого круга «Ролан Гаррос» с представительницей Украины Элиной Свитолиной.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу 28-летней украинки. После игры спортсменки приняли решение не пожимать друг другу руки.

«Покидаю Париж с очень горьким чувством. Все эти дни после каждой игры в Париже я всегда ценила и благодарила болельщиков за поддержку. Но вчера меня освистали просто за то, что я уважительно отнеслась к желанию соперника не пожимать мне руку. Уходить с корта таким образом было худшим моментом вчерашнего дня. Любите друг друга, не разжигайте ненависть. Увидимся в следующем году», — заявила 26-летняя россиянка в своих соцсетях.

Добавим, что в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Свитолина проведет матч против белорусской теннисистки Арины Соболенко.

Касаткина высказалась о реакции трибун после поражения от украинки Свитолиной на «Ролан Гаррос» 
Девятая ракетка мира уступила оппонентке со счетом 4:6, 6:7 (5:7). 
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