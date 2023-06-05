Кудерметова в паре с Самсоновой пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова одержали победу над представительницами Бельгии Элизой Мертенс и Австралии Сторм Хантер в третьем раунде парного турнира «Ролан Гаррос».

Отметим, что встреча продлилась 1 час и 29 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Победительницы пять раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести.

На счету их оппоненток – три эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух возможных.

Добавим, что на стадии четвертьфинала парного разряда Открытого чемпионата Франции Кудерметова и Самсонова встретятся с дуэтом Лейла Фернандес (Канада) – Тэйлор Таунсенд (США).