ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», победив в самом долгом матче сезона

Игра продолжалась почти четыре часа.
05 июня 2023 16:58
автор: Александр Евграфов

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, победив представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо.

Матч стал самым продолжительным женским противостоянием сезона. Игра, которая продлилась 3 часа 53 минуты, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.

Предыдущее достижение по продолжительности встречи также было зафиксировано в игре с участием Беатрис Хаддад-Майи. Матч в четвертьфинале турнира в Риме с украинкой Ангелиной Калининой продолжался 3 часа 41 минуту.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Хаддад-Майя сыграет c седьмой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер.

источник: «Советский спорт»
Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», победив в самом долгом матче сезона
Игра продолжалась почти четыре часа.
05.06.2023 16:58
Теннис
автор: Александр Евграфов
Кудерметова в паре с Самсоновой пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
В матче третьего круга парного турнира россиянки оказались сильнее бельгийской теннисистки Элизы Мертенс и австралийки Сторм Хантер.
05.06.2023 16:24
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Касаткина высказалась о реакции трибун после поражения от украинки Свитолиной на «Ролан Гаррос» 
Девятая ракетка мира уступила оппонентке со счетом 4:6, 6:7 (5:7). 
05.06.2023 12:16
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Соболенко обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Белоруска уверенно идет к титулу.
04.06.2023 23:29
Теннис
автор: Александр Шульгин
Циципас вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», победив Офнера
Без «баранки» не обошлось.
04.06.2023 22:16
Теннис
автор: Максим Скороходов
Павлюченкова о победе над Мертенс: я была безумно рада туалетной паузе
Россиянка пробилась в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
04.06.2023 22:12
Теннис
автор: Александр Шульгин
Касаткина показала Свитолиной большой палец в ответ на отказ от рукопожатия на «Ролан Гаррос»
Касаткина показала Свитолиной большой палец в ответ на отказ от рукопожатия на «Ролан Гаррос»
Ранее украинка заявляла, что делает так из-за указания правительства своей страны.
04.06.2023 20:51
Теннис
автор: Александр Евграфов
Первая ракетка мира Алькарас победил Музетти и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Для победы Алькарасу потребовалось чуть больше двух часов.
04.06.2023 20:29
Теннис
автор: Александр Евграфов
Дарья Касаткина уступила украинке Свитолиной и покинула «Ролан Гаррос»
Встреча длилась 1 час 57 минут.
04.06.2023 19:57
Теннис
автор: Александр Кожевников
Хачанов сыграет с Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Хачанов сыграет с Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Сербский теннисист без труда выиграл матч четвертого круга турнира.
04.06.2023 17:44
Теннис
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.