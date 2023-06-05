Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», победив в самом долгом матче сезона

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, победив представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо.

Матч стал самым продолжительным женским противостоянием сезона. Игра, которая продлилась 3 часа 53 минуты, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.

Предыдущее достижение по продолжительности встречи также было зафиксировано в игре с участием Беатрис Хаддад-Майи. Матч в четвертьфинале турнира в Риме с украинкой Ангелиной Калининой продолжался 3 часа 41 минуту.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Хаддад-Майя сыграет c седьмой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер.