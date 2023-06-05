Гауфф обыграла Шмидлову и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Кори Гауфф нанесла поражение Анне Шмидловой из Словакии в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции.

Отметим, что встреча между спортсменками продолжалась один час и 32 минуты и завершилась победой представительницы США со счетом 7:5, 6:2

Гауфф допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнта из десяти. У ее соперницы одна подача навылет, три двойных и восемь реализованных все три брейка.

В четвертьфинале американка сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) - Леся Цуренко (Украина).