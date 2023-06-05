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Гауфф обыграла Шмидлову и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Встреча прошла на корте Филиппа Шатрье.
05 июня 2023 19:02
автор: Александр Поволоцкий

Американская теннисистка Кори Гауфф нанесла поражение Анне Шмидловой из Словакии в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции.

Отметим, что встреча между спортсменками продолжалась один час и 32 минуты и завершилась победой представительницы США со счетом 7:5, 6:2

Гауфф допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнта из десяти. У ее соперницы одна подача навылет, три двойных и восемь реализованных все три брейка.

В четвертьфинале американка сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) - Леся Цуренко (Украина).

источник: «Советский спорт»
Гауфф обыграла Шмидлову и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Встреча прошла на корте Филиппа Шатрье.
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