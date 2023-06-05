Руне в пяти сетах победил Черундоло и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Датский теннисист Хольгер Руне в четвертом круге Открытого чемпионата Франции победил аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7).

Матч продолжался 4 часа 3 минуты.

На счету Руне 8 подач навылет, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 8, у его соперника 5 эйсов, 6 двойных ошибок, 7 реализованных брейк-пойнтов из 20.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Руне сыграет с норвежцем Каспером Руудом, победившем чилийца Николаса Харри (7:6, 7:5, 7:5).