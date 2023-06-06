Определились все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Франции

Определились все четвертьфиналисты Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа.

За выход в полуфинал первая ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с греком Стефаносом Циципасом, посеянным на турнире под пятым номером. Новак Джокович сразится с россиянином Кареном Хачановым. Победители этих матчей сыграют между собой в полуфинале.

В двух других четвертьфиналах сыграют датчанин Хольгер Руне и норвежец Каспер Рууд, а также Томас Мартин Этчеверри и представитель Германии Александр Зверев. Победители этих встреч составят вторую полуфинальную пару.