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Определились все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Франции

Последним четвертьфиналистом стал аргентинец Томас Мартин Этчеверри.
06 июня 2023 00:25
автор: Александр Евграфов

Определились все четвертьфиналисты Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа.

За выход в полуфинал первая ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с греком Стефаносом Циципасом, посеянным на турнире под пятым номером. Новак Джокович сразится с россиянином Кареном Хачановым. Победители этих матчей сыграют между собой в полуфинале.

В двух других четвертьфиналах сыграют датчанин Хольгер Руне и норвежец Каспер Рууд, а также Томас Мартин Этчеверри и представитель Германии Александр Зверев. Победители этих встреч составят вторую полуфинальную пару.

источник: «Советский спорт»
Определились все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Франции
Последним четвертьфиналистом стал аргентинец Томас Мартин Этчеверри.
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