Трое россиян впервые войдут в топ-10 рейтинга ATP

В ближайший понедельник, 12 июня, ATP опубликует обновленную версию рейтинга.

Впервые в истории в десятке лучших игроков мира будут находится три представителя России. Это стало возможным благодаря успешной игре Карена Хачанова на «Ролан Гаррос».

Напомним, что вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, где ему предстоит матч с сербом Новаком Джоковичем. Ранее Хачанов нанес поражение итальянцу Лоренцо Сонего (1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1).

Карен вернется в топ-10 впервые с октября 2019 года. В первую десятку также входят Даниил Медведев и Андрей Рублев. На данный момент занимают второе и седьмое места соответственно.