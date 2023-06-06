Виктор Янчук: Хачанов выиграет минимум сет у Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук оценил шансы Карена Хачанова в матче с сербом Новаком Джоковичем в рамках четвертьфинала «Ролан Гаррос».

Напомним, что ранее обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Карен во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

«С Новaком будет очень тяжело, он нaбрал неплохую форму, плетет свои пaутины на корте. Я думаю, что один сет минимум Кaрен выиграет за счет своeй молодости и напора. Карен молодeц, что прошел в четвертьфинал, посмотрим, как он сыграeт против такого серьезного соперника», — цитирует Янчука ТАСС.

Добавим, что встреча между Хачановым и Джоковичем состоится сегодня, 6 июня. матч начнется около 15:30 по московскому времени.