Павлюченкова уступила Муховой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

В Париже завершился матч четвертьфинала Открытого чемпионата Франции по теннису.

Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила Каролине Муховой из Чехии со счетом 5:7, 2:6 и вылетела из турнира.

Матч продолжался один час и 34 минуты.

Мухова дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырех.

Павлюченкова за время встречи ни разу не сделал эйс, однажды допустила двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.

В полуфинале представительница Чехии сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) - Арина Соболенко (Беларусь).