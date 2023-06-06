Павлюченкова уступила Муховой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

В Париже завершился матч четвертьфинала Открытого чемпионата Франции по теннису.
Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила Каролине Муховой из Чехии со счетом 5:7, 2:6 и вылетела из турнира.
Матч продолжался один час и 34 минуты.
Мухова дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырех.
Павлюченкова за время встречи ни разу не сделал эйс, однажды допустила двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.
В полуфинале представительница Чехии сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) - Арина Соболенко (Беларусь).
источник: «Советский спорт»