Веснина считает, что Хачанов может обыграть Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча четвертьфинала «Ролан Гаррос» между россиянином Кареном Хачановым и сербом Новаком Джоковичем.

Отметим, что встреча начнется примерно в 15:10 по московскому времени.

«Есть ли у Хачанова шансы против Джоковича? Шансы есть всегда, даже против Новака. Карен уже обыгрывал его на «Мастерсе» в Париже пару лет назад. Почему бы не повторить?» — цитирует Веснину «Чемпионат».

Добавим, что в обновленном рейтинге Хачанов вернется в топ-10 мирового рейтинга.