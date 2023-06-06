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Агент Медведева заявил, что Великобритания предоставила визы только 15% российских теннисистов

Русофобия продолжается
Агент Медведева заявил, что Великобритания предоставила визы только 15% российских теннисистов
06 июня 2023 14:08
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Лев Кассиль, агент Даниила Медведева, а также Мирры и Эрики Андреевых, заявил, что Великобритания продолжает не пускать российских теннисистов

Напомним, ранее Уимблдон принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии выступить в нейтральном статусе.

«Наши теннисисты в этом году выступят на Уимблдоне, но есть проблема с визами. 15% наших теннисистов британские визы получили, но остальные не получили и находятся в подвешенном состоянии. Все процедуры были соблюдены. Надеемся, что визы выдадут, но, скорее всего, это будет сделано в последний момент, - приводят РИА Новости слова агента.

В прошлом году ATP и WTA оштрафовали и лишили рейтингового статуса британские теннисные турниры из-за дискриминации россиян и белорусов по национальному признаку.

источник: «РИА Новости»
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