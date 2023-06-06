Хачанов выиграл у Джоковича первый сет в четвертьфинальном матче на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов повел в счете, выиграв первый сет матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции против экс-первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

Первый сет завершился со счетом 6:4 в пользу россиянина

Хачанов дважды подал навылет, совершил одну двойную ошибку, и реализовал один брейк-пойнт из семи.

У Джоковича один эйс, одна двойная ошибка.

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