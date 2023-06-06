Арина Соболенко: чувствую себя уютно на грунте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о игре на грунте. Ранее Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

«В детстве я на грунте тренировалась больше, чем на харде. Не знаю, почему все считают меня специалисткой по харду. Я чувствую себя уютно на грунте. Надеюсь, я смогу как можно дальше пройти на «Ролан Гаррос». Мне нравится здесь выступать, так что я хочу задержаться здесь подольше и радовать болельщиков своей игрой», - приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Соболенко сыграет с чешкой Каролиной Муховой, победившей россиянку Анастасию Павлюченкову.

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