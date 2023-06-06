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Хачанов проиграл Джоковичу второй сет на тай-брейке в четвертьфинальном матче на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист на тай-брейке не оставил шансов сопернику.
Хачанов проиграл Джоковичу второй сет на тай-брейке в четвертьфинальном матче на «Ролан Гаррос»
06 июня 2023 18:20
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович сравнял счет в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции против россиянина Карена Хачанова.

Во втором сете Джокович победил на тай-брейке, не отдав ни одного мяча сопернику.

Второй сет завершился со счетом 7:6 (7:0) в пользу бывшей первой ракетки мира.

В сете Джокович дважды подал навылет, совершил одну двойную ошибку. У Хачанова эйсов не было, зато россиянин допустил две двойные ошибки.

Счет в матче по сетам стал 1-1. Матч продолжается 2 часа 5 минут.

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источник: «Советский спорт»
Хачанов проиграл Джоковичу второй сет на тай-брейке в четвертьфинальном матче на «Ролан Гаррос»
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