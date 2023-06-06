Хачанов проиграл Джоковичу второй сет на тай-брейке в четвертьфинальном матче на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович сравнял счет в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции против россиянина Карена Хачанова.

Во втором сете Джокович победил на тай-брейке, не отдав ни одного мяча сопернику.

Второй сет завершился со счетом 7:6 (7:0) в пользу бывшей первой ракетки мира.

В сете Джокович дважды подал навылет, совершил одну двойную ошибку. У Хачанова эйсов не было, зато россиянин допустил две двойные ошибки.

Счет в матче по сетам стал 1-1. Матч продолжается 2 часа 5 минут.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.