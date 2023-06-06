Хачанов проиграл Джоковичу третий сет в четвертьфинальном матче на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович повел в счете в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции против россиянина Карена Хачанова, выиграв третий сет матча.

Сет завершился со счетом 6:2 в пользу бывшей первой ракетки мира.

В сете Джокович четырежды подал навылет, Хачанов сделал два эйса. Двойных ошибок теннисисты не совершали. Джокович реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

Счет в матче по сетам стал 2-1 в пользу Джоковича. Матч продолжается 2 часа 47 минут.

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