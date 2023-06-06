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Хачанов не смог пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос», проиграв Джоковичу

Российский теннисист смог выиграть только первый сет матча.
Хачанов не смог пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос», проиграв Джоковичу
06 июня 2023 19:56
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Франции, проиграв сербу Новаку Джоковичу.

Четвертьфинальный матч закончился со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 в пользу экс-первой ракетки мира. Теннисисты провели на корте 3 часа 38 минут.

За матч Джокович сделал 10 эйсов, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. У Хачанова 7 подач навылет, 3 двойные ошибки, 2 из 10 реализованных брейков.

В полуфинале Джокович сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Греции Стефанос Циципасом.

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источник: «Советский спорт»
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