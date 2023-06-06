Новак Джокович вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» в 45-й раз в карьере

Сербский теннисист, третья ракетка мира Новак Джокович в 45-й раз в карьере вышел в полуфинал на турнирах «Большого шлема».

По этому показателю Джокович уступает только Роджеру Федереру, на счету которого 46 выходов в полуфинал.

Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова (4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4). В полуфинале он встретится с победителем противостояния Карлоса Алькараса и Стефаноса Циципаса.

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