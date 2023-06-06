Сербский теннисист, третья ракетка мира Новак Джокович одержал 90-ю победу на «Ролан Гаррос».

Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова (4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4). В полуфинале он встретится с победителем противостояния Карлоса Алькараса и Стефаноса Циципаса.

Это первый турнир серии «Большого шлема», на котором сербу удалось достичь такой отметки. Ближе всего к такой отметке серб на Australian Open - там на его счету 89 побед.

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