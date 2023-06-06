Анна Дмитриева: душа Хачанова хотела победить Джоковича, но сил не было

Советская теннисистка, а ныне спортивная журналистка Анна Дмитриева прокомментировала поражение Карена Хачанова в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису с Новаком Джоковичем.

«Я бы разделила игру на две части. Первые два сета была абсолютно равная борьба, если выкинуть тай-брейк второго сета. Возможно, как раз тай-брейк оказался переломным. Хачанов держался. Если бы тай-брейк сложился по-другому, то кто знает… Может быть, был бы другой счёт.

Затем преимущество перешло к Джоковичу. Дальше игра была под диктовку Новака. Концовка матча была тяжёлая: Карен, видимо, очень устал — тело не слушалось. Может быть, душа и хотела, но сил не было.», - приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».

В полуфинале он встретится с победителем противостояния Карлоса Алькараса и Стефаноса Циципаса.

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