Джокович обойдет Медведева в новом рейтинге ATP

Серб Новак Джокович обойдет россиянина Даниила Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается в его лайв-версии на сайте организации.

Благодаря выходу в полуфинал Открытого чемпионата Франции Джокович заработал 360 рейтинговых очков. В то же время Даниил Медведев, вылетевший на «Ролан Гаррос» в первом круге, потеряет 230 очков.

В обновленной версии рейтинга Джокович займет второе место, а Медведев опустится на третью позицию.

Тем не менее, в новой версии рейтинга впервые в десятке лучших теннисистов будет трое россиян. В топ-10 войдет Карен Хачанов.

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