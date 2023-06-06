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«Он был лучше меня»: Джокович похвалил Хачанова после матча на «Ролан Гаррос»

Россиянин выдал отличный старт, но все равно уступил сербскому теннисисту.
06 июня 2023 21:05
автор: Артур Гичунцев

Серб Новак Джокович высказался после победы над россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Напомним, встреча прошла сегодня, 6 июня, и завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 в пользу экс-первой ракетки мира.

В частности, Джокович не стал скрывать, что уроженец Москвы дал ему настоящий бой на старте поединка. По словам серба, он сумел исправить ситуацию после тай-брейка.

«Первые два сета оказались сложными из-за игры соперника. Он был лучше меня. Это большая битва, такой и ждёшь в четвертьфинале «Шлема». Соперник просто так победу не отдаст, её надо заработать. Рад, что смог справиться с сегодняшним вызовом.

Карен – очень агрессивный игрок, с сильной подачей. Не так хорошо двигается, я старался это использовать, играть непредсказуемо для него. Много дропшотов, изменение длины и так далее. Выложил вам всю тактику! В конечном счёте это сработало. Это была большая битва, Карен – великолепный боец и великолепный теннисист. Желаю ему самого лучшего на остаток сезона», – заявил Джокович после матча.

источник: «Советский спорт»
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