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Карен Хачанов: возвращаюсь домой с высоко поднятой головой

Россиянин уступил в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
06 июня 2023 22:45
автор: Александр Кожевников

Российский теннисист Карен Хачанов подвел итоги своего выступления на «Ролан Гаррос».

«Нет никаких сожалений. Я показал еще одно хорошее выступление на турнире «Большого шлема». Я уже несколько лет говорю, что моя цель - возвращение в топ-10. Это не конечная цель, но хорошо, что она есть. Я возвращаюсь домой с высоко поднятой головой», - сказал Карен Хачанов на пресс-конференции.

Напомним, Хачанов уступил в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису со счетом (6:4, 6:7 (0:7), 4:6, 4:6).

При этом по итогам турнира Хачанов гарантированно вернется в топ-10 мирового рейтинга. Таким образом, в десятку войдут сразу три россиянина - впервые в истории.

источник: «Советский спорт»
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