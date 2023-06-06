Карен Хачанов: я был близок к победе над Джоковичем

Российский теннисист Карен Хачанов подвел итоги четвертьфинального матча с Новаком Джоковичем.

«Сегодня я был близок к победе. Это был самый близкий из последних наших матчей. Я выжал максимум, чтобы сыграть четыре сета. Думаю, что даже несмотря на то, что у меня был шанс повести 2:0, в первых двух сетах, я давил на Новака больше, чем в оставшейся части встречи.

Он всегда находит способ осложнить вам жизнь. В какой-то момент, если ты не переходишь ему дорогу, понимаешь, тогда становится все труднее и труднее. Он умеет менять свою игру», - сказал Карен Хачанов на пресс-конференции.

Напомним, Хачанов уступил Джоковичу в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции со счетом (6:4, 6:7 (0:7), 4:6, 4:6).

При этом по итогам турнира Хачанов гарантированно вернется в топ-10 мирового рейтинга. Таким образом, в десятку войдут сразу три россиянина, что случится впервые в истории.