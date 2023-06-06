Алькарас победил Циципаса и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) завершился матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и греческий теннисист Стефанос Циципас.

Матч завершился уверенной победой Алькараса со счетом 6:2, 6:1, 7:6 (7:5).

Алькарас четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

Циципас пять раз совершил эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В полуфинале Карлос Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем.

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