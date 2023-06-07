Бразильянка Беатрис победила Жабер и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Бразильская теннисистка Хаддад-Майя Беатрис в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции победила представительницу Туниса Онс Жабер в со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

По ходу матча Беатрис четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из 16 брейк-поинтов.

На счету Жабер восемь эйсов, четыре двойные и такое же количество брейков при 12 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Беатрис сыграет против победителя матча между полячкой Игой Швентек и американкой Кори Гауфф.

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