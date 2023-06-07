Петрова рассказала, что помогло Павлюченковой успешно выступить на «Ролан Гаррос»

Призер Олимпийский игр Надежда Петрова рассказала, за счет чего российская теннисистка Анастасия Павлюченкова дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.

- Я очень рада за Настю Павлюченкову. У нее довольно тяжело складывался этот сезон — поражение за поражением. Но на предыдущем турнире она смогла обыграть первую сеяную — и, видимо, почувствовала прилив сил и уверенность, а затем смогла дойти до четвертьфинала на «Ролан Гаррос», - приводит «Газета.ru» слова Петровой.

Петрова вспоминает победу Павлюченковой над полячкой Магдой Линетт (6:3, 6:2) на турнире в Страсбурге.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Анастасия уступила чешке Каролине Муховой (7:5, 6:2).

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