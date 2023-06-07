Свентек обыграла Гауфф и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) завершился матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались польская теннисистка Ига Свентек и американка КОри Гауфф.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась уверенной победой Свентек - 6:4, 6:2.

Свентек совершила один эйс, ни разу не допустила двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

Гауфф дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-понйт из пяти.

В полуфинале Свентек сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.

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