Кудерметова и Самсонова потерпели поражение в матче 1/4 финала парного разряда «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вылетели с розыгрыша Открытого чемпионата Франции в рамках парного разряда.

Отметим, что на стадии четвертьфинала соревнований российские спортсменки уступили представительнице Тайваня Се Шувэй и китаянке Синьюй Ван со счетом 3:6, 2:6. Игра продлилась 1 час и 18 минут.

Россиянки четыре раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из трех.

Победительницы обошлись без эйсов и двойных ошибок. На их счету пять реализованных брейк-пойнтов из 13-и.

Добавим, за право играть в финале «Ролан Гаррос» Шувэй и Ван проведут матч против пары Николь Меличар-Мартинес (США) – Эллен Перес (Австралия).