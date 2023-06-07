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Тренер Алькараса: Карлос верит, что сможет победить Джоковича

Спортсмены встретятся в полуфинале «Ролан Гаррос».
07 июня 2023 19:09
автор: Александр Кожевников

Хуан-Карлос Ферреро, тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, высказался о подготовке подопечного к матчу с Новаком Джоковичем.

«Мы хорошо знакомы с Новаком. Постараемся подготовиться к матчу со всех сторон. Возможно, ситуации, которые возникнут в ходе встречи, будут сложными. Нужно обсудить настрой, детали. Но, думаю, Карлос полностью готов. Он хочет играть, а мелких деталей я рассказать не могу.

Он хочет победить, но мы знаем, что Новак сделает все возможное. Он будет биться до последнего мяча. нас ждет равный и упорный матч. Карлос очень верит в себя и верит, что сможет победить Новака», - приводит слова Ферреро Tennis Majors.

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источник: «Советский спорт»
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