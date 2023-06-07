Ига Свентек прокомментировала выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала свой выход в полуфинал «Ролан Гаррос».

«Мне еще нужно научиться радоваться своей игре и победам, потому что после завершения матча я сразу начинаю думать о следующей игре, а радуюсь уже после того, как турнир заканчивается.

Но, надеюсь, я научусь этому, потому что в сезоне много турниров. Например, сегодня до конца вечера просто буду радоваться победе, а не думать о завтрашней встрече», - приводит слова Свентек официальный сайт WTA.

Напомним, ранее завершился матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались польская теннисистка Ига Свентек и американка КОри Гауфф. Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась уверенной победой Свентек - 6:4, 6:2.

В полуфинале Свентек сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.