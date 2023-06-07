Зверев победил аргентинца Этчеверри и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) завершился матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречался немецкий теннисист Александр Зверев и представитель Аргентины Томас Мартин Этчеверри.

Встреча продолжалась 3 часа 25 минут и завершилась победой Зверева в четырех сетах - 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.

Зверев семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

Этчеверри восемь раз совершил эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале Зверев выиграет с победителем противостояния Хольгера Руне и Каспера Рууда.

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