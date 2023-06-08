Рууд обыграл Руне и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) завершился матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались норвежец Каспер Рууд и представитель Дании Хольгер Руне.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась победой Рууда в четырех сетах - 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

Рууд пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 13.

Руне один раз совершил эйс, допустил девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.

В полуфинале Рууд выиграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.