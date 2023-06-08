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Рууд обыграл Руне и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Встреча длилась 2 часа 47 минут.
08 июня 2023 00:17
автор: Александр Кожевников

В Париже (Франция) завершился матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались норвежец Каспер Рууд и представитель Дании Хольгер Руне.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась победой Рууда в четырех сетах - 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

Рууд пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 13.

Руне один раз совершил эйс, допустил девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.

В полуфинале Рууд выиграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

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источник: «Советский спорт»
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