Корнеева сыграет с Октябревой в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»

В полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» вышли россиянки Алина Корнеева и Алиса Октябрева.

Отметим, что 15-летняя теннисистка и 14-летняя спортсменка сыграют друг против друга.

Корнеева в четвертьфинале одержала победу над японкой Маю Кроссли со счётом 6:3, 6:3. Игра длилась один час и 16 минут.

Октябрева нанесла поражение Клерви Нгуну из США со счетом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Сегодня в четвертьфинале сыграют еще две россиянки Анастасия Гурьева и Алевтина Ибрагимова.