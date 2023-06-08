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Три теннисистки из России сыграют в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»

Финальная часть юниорского турнира была близка к тому, чтобы полностью стать российской.
08 июня 2023 18:33
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Алевтина Ибрагимова не смогла выйти в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции среди девушек, уступив на тай-брейке перуанке Луксьяне Перес-Аларкон.

Встреча в 1/4 финала завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (5:10) в пользу теннисистки из Перу. Матч продолжался 2 часа 21 минуту.

Ибрагимова сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 из 19 брейк-пойнтов. У ее соперницы один эйс, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В полуфинале Перес-Аларкон сыграет с Анастасией Гурьевой. Вторую полуфинальную пару составят еще две российские теннисистки – Алина Корнеева и Алиса Октябрева.

источник: «Советский спорт»
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