Три теннисистки из России сыграют в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Алевтина Ибрагимова не смогла выйти в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции среди девушек, уступив на тай-брейке перуанке Луксьяне Перес-Аларкон.

Встреча в 1/4 финала завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (5:10) в пользу теннисистки из Перу. Матч продолжался 2 часа 21 минуту.

Ибрагимова сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 из 19 брейк-пойнтов. У ее соперницы один эйс, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В полуфинале Перес-Аларкон сыграет с Анастасией Гурьевой. Вторую полуфинальную пару составят еще две российские теннисистки – Алина Корнеева и Алиса Октябрева.