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Соболенко сенсационно проиграла Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос»

Победительница Australia Open вела в счете в третьем сете, но упустила победу.
08 июня 2023 19:22
автор: Александр Евграфов

Чешская теннисистка Каролина Мухова стала первой финалисткой Открытого чемпионата Франции, проходящего на кортах Парижа.

В полуфинальном матче она победила белоруску Арину Соболенко со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. Теннисистки провели на корте 3 часа 12 минут.

Соболенко пять раз подала на вылет, совершила шесть двойных ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. У Муховой шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и пять из пяти реализованных брейк-пойнтов.

В финале Мухова сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся действующая победительница «Ролан Гаррос» первая ракетка мира, представительница Польши Ига Швентек, и Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии.

источник: «Советский спорт»
Соболенко сенсационно проиграла Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос»
Победительница Australia Open вела в счете в третьем сете, но упустила победу.
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