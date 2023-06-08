«Я не знаю, что случилось». Мухова - о победе над Соболенко

Чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о победе над белоруской Ариной Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос». В полуфинальном матче она победила белоруску Арину Соболенко со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

«Я не знаю, что случилось. Болельщики подталкивали меня вперед весь матч, этор невероятно. Я старалась сражаться и это сработало. Я не знаю, что случилось. Я так рада», - приводит слова чешской спортсменки пресс-служба WTA.

В финале Мухова сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся действующая победительница «Ролан Гаррос» первая ракетка мира, представительница Польши Ига Швентек, и Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии.